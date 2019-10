Mai più bebè dimenticati in auto | la proposta diventa finalmente legge

YouPorn non chiede più l’indirizzo eMail per creare un account : YouPorn crea l’accesso privato (nella foto la pagina del profilo) tramite il quale accedere al sito senza il bisogno di inserire i propri dati (screenshot dal sito) YouPorn, uno dei principali siti di video pornografici della famiglia di PornHub, ha deciso di seguire le orme di Reddit consentendo ai suoi nuovi utenti di creare un account senza l’obbligo di inserire un indirizzo email e le proprie credenziali. L’account potrà essere creato ...

Calabria : Lezzi a Di Maio - ‘dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un’intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo ...

Ornella Vanoni : ‘Ora o Mai più era una delizia - con tutte quelle liti…’ : Ornella Vanoni è il nome di punta della giuria di Amici Celebrities, che dalla quarta puntata trasloca dal sabato al mercoledì sera su Canale 5, e in effetti il ruolo che ricopre nel talent show in versione vip è di suo gradimento, come conferma in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 8 ottobre, anche se confessa che preferirebbe fare il coach. Ornella Vanoni e le liti Ora o mai più Nel suo passato recente c’è già ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin più innamorati che Mai nel video di “10.000 Hours” : Jailey <3 The post Justin Bieber e Hailey Baldwin più innamorati che mai nel video di “10.000 Hours” appeared first on News Mtv Italia.

Justin ed Hailey Bieber - più sexy che Mai per Calvin Klein : La nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule collection di Calvin Klein per il 50esimo anniversarioLa nuova capsule ...

Eva Grimaldi : "Gabriel Garko è più di un fratello - non tradirei Mai la sua amicizia" : Ospite, oggi, lunedì 7 ottobre 2019, di 'Storie italiane', su Rai1, Eva Grimaldi ha ripercorso, assieme alla conduttrice, Eleonora Daniele, la propria infanzia:prosegui la letturaEva Grimaldi: "Gabriel Garko è più di un fratello, non tradirei mai la sua amicizia" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2019 11:50.

Salvini - Renzi - Di Maio : non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Migranti : Bonetti - ‘con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà Mai più’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini (Palermo), incontrando i giornalisti, a margine della scuola di formazione politica di Davide Faraone di Italia ...

Pomeriggio 5 - il Ken umano Rodrigo Alves : «Mai più interventi chirurgici - essere perfetto è noiosissimo» : Si è sottoposto a 69 interventi chirurgici, ma ora Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, si dichiara pentito. Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha ribadito di avere...

Questo è probabilmente il più grande trenino Mai realizzato : A Bispingen, in Germania, un gruppo di appassionati sta assemblando il più grande diorama ferroviario mai realizzato: 40 diverse scene saranno collegate da 20 chilometri di binari distribuiti su 10mila metri quadrati. Alla faccia del trenino! Cinquecento modelli di locomotiva correranno lungo il modellino, che sarà completato entro aprile 2020: le ambientazioni, seppur incomplete – come già potete vedere nella nostra gallery – sono molto ...

Chi l’avrebbe Mai detto : lo smartphone è l’oggetto hi-tech più utilizzato dagli italiani : L’Italia è famosa in tutto il mondo per la grande passione che mostra verso la tecnologia e più nello specifico per il mercato telefonico. A dare ufficialità a tutto ciò ci pensa l’ultimo rapporto Auditel-Censis dove, per la prima volta in assoluto, gli smartphone si attestano il primato di oggetto tecnologico più utilizzato dagli italiani, soppiantando la TV di casa. Il rapporto fotografa una situazione che vede la presenza di ...

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...