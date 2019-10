Il «bazooka» Fed |  al via acquisti di Treasury per 60 miliardi al mese e iniezioni di

Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e taglio tassi : il bazooka di Draghi. Trump : Bce svaluta l’euro - Fed sta a guardare : La Banca centrale europea ha tagliato i tassi (con un sistema a “scalini”), lanciato un Nuovo qe, e modificato le condizioni delle Tltro, le aste di liquidità finalizzate ai prestiti alle aziende, che saranno anche più lungo del previsto. Soprattutto, ha modificato la forward guidance: non sono più previsti termini precisi, come era accaduto finora: la politica ultraespansiva resterà in vigore finché necessario