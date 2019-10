Amatrice | ex sindaco Pirozzi e altri 5  a processo per il crollo di una palazzina

Terremoto Amatrice - crollo palazzina con 7 morti : a processo l’ex sindaco Pirozzi ed altri 5. “Lavori senza rispettare le norme antisisma” : Sei persone sono finite a processo per il crollo di una palazzina ex Ina Casa ad Amatrice avvenuto il 24 agosto 2016 durante il Terremoto nel Centro Italia. Nel crollo morirono 7 inquilini. La decisione è stata presa dal gup di Rieti Giovanni Porro che ha mandato a giudizio anche l’ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che deve rispondere di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni ...

