La biografa Deneuve non dice la verità

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Stefano Giani di Kore-eda Hirokazu con Catherine, Juliette Binoche e Ethan Hawke Un'attrice al tramonto pubblica la sua autobiografia e, per l'occasione, arriva da New York la figlia con marito e nipotina. Sorpresa delle sorprese la scrittrice «vende» un insolito ritratto di sé al pubblico. La mammina affettuosa, insomma, non c'è mai stata e viene stanata. Appaiono così i fantasmi di un passato mai completamente digerito tra l'arroganza della protagonista interpretata da Catherine, le tare della giovane Lumir (una Juliette Binoche stakanovista con due titoli in uscita in altrettante settimane) e l'insulsa bonarietà di un ingenuo Ethan Hawke nei panni del bamboccione, genero d'arte. Molto dialogo e poca azione, Leè il primo film non giapponese di Kore-eda Hirokazu. Ambientato in Francia, rispecchia atmosfere occidentali che nulla hanno a che spartire con la ...