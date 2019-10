Fonte : today

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In dieci anni il numero deidiinè cresciuto del +43%.5.990 nel 2018 e un terzo delle...

novasocialnews : Infanzia e diritti negati: in Italia quasi seimila minori sono vittime di reati #novasocialnews #nonstopnews… - mariavenera2 : RT @mara_carfagna: Sono intervenuta a #UNICEFgeneration, l'evento di @unicefitalia per celebrare i 30 anni della Convenzione sui diritti de… - TeleRama_News : Unicef: 30 anni in nome dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: -