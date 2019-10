In custodia Usa 2 membri Is britannici

L'esercito Usa ha preso indue detenutiche ebbero ruoli in una cellula dell'Isis che torturò e uccise ostaggi occidentali, portandoli in una sua base irachena da una prigione in Siria gestita dalla milizia curda dopo l'invasione turca del Paese. Si tratta di el Sheikh e Kotey,di una cellula di 4soprannominata'Beatles'e ritenuta responsabile anche della decapitazione del reporter James Foley, che sarebbe stata eseguita da un altro membro del gruppo.(Di giovedì 10 ottobre 2019)