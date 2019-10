Il ricatto di Erdogan all' Ue | Se ci ostacolate | vi mandiamo i profughi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Come anticipato ieri, è questo ilall’Europa del “Sultano” di Ankara. Oggi Recep Tayyipha formalizzato la sua minaccia, parlando ai leader provinciali del suo partito Akp.Il messaggio è chiarissimo: non vi intromettete sul destino dei curdi in Siria, o sarà peggio per voi. Al mondo intero “voglio dare questa rassicurazione: Daesh (Isis) non sarà più presente nella regione” l’operazione militare avviata dalla Turchia. Quanto ai combattenti curdi - fino a ieri alleati di Washington e determinanti nella lotta all’Isis -non ha mai fatto mistero di considerarli ...

