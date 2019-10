Fedez a Chiara Ferragni | “Visto che sei ubriaca prova a dire | appallottolamelo”

"Chiara Ferragni ubriaca". Fedez scherza con la moglie e lei gli mostra il dito medio - : Luana Rosato Fedez riprende Chiara Ferragni e racconta a tutti che la moglie è "ubriaca", ma lei lo smentisce e lo manda a quel paese con il dito medio Fedez è tornato sui social e, insieme a lui, le divertenti stories con la moglie Chiara Ferragni. Questa volta la coppia ha condiviso con i fan un momento goliardico della cena di ieri durante la quale, forse un po’ alticcia, la influencer non ha risparmiato una serie di gesti ...

Chiara Ferragni sexy - di nuovo su Instagram con Fedez dopo la “scomparsa” del rapper : «Indovina chi è tornato…» : Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality “Celebrity Hunted”, la fashion blogger è ricomparsa al suo fianco in un post dal suo seguitissimo account.-- -- Il post condiviso è un autoscatto che vede i due sposini davanti allo specchio, con Chiara in lingerie appoggiata sulla spalla del rapper ed ex giudice di XFactor, seguito ...

Chiara Ferragni sexy - di nuovo su Instagram con Fedez dopo la "scomparsa" del rapper : «Indovina chi è tornato...» : Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality "Celebrity Hunted", la...

Fedez sparisce dai social (e Chiara Ferragni gli prepara un regalo) : Chiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, ...

Fedez scompare dai social ma interviene Chiara Ferragni : Fedez scompare dai social. Questa la novità che riguarda l'artista di Rozzano, già al lavoro sul nuovo album con il quale darà un seguito naturale a Paranoia Airlines, rilasciato nel mese di gennaio del 2019. Oltre una settimana di assenza, quella di Fedez, che ha mandato in allarme i fan abituati a conoscere ogni momento della sua vita trascorsa con Chiara Ferragni, che per l'occasione interviene con l'intento di spiegare i motivi per i ...

Fedez scomparso da Instagram - Chiara Ferragni svela il mistero : Che fine ha fatto Fedez? Se lo chiedono da giorni i fan dopo che il rapper è scomparso da Instagram. A svelare il mistero però è stata Chiara Ferragni. Il rapper e la moglie sono molto attivi sui social e documentano ogni momento della loro giornata. Dalle vacanze ai pranzi, passando per il relax sul divano, Fedez e la Ferragni condividono con i loro follower video e foto private. Negli ultimi giorni però il cantane sembrava scomparso da ...

“Fedez mi manchi…”. Fan in ansia per la frase sibillina di Chiara Ferragni. E si scopre la verità : Certe assenze dai social si sentono più di altre. Il caso di Fedez, cantante e marito dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni. Da quando i due sono diventati una coppia, non c’è stato giorno in cui non hanno pubblicato post o stories su Instagram che mostravano la loro vita privata. È stato anche il potere dei social a fa conoscere i due nella veste di mamma e papà dopo la nascita del loro primogenito Leone e per ...

Fedez scomparso dai social - Chiara Ferragni svela il motivo e intanto gli prepara un regalo degno di uno sceicco : La scomparsa di Fedez dai social non può passare inosservata. La sua vita e quella di Chiara Ferragni sono costantemente documentate da stories e post su Instagram. Parafrasando una citazione...

Fedez compie 30 anni - Chiara Ferragni gli regala un viaggio da sceicco con gli amici : Il trentesimo compleanno di Fedez si sta avvicinando e Chiara Ferragni è già in fermento. Il prossimo 15 ottobre il cantante compirà 30 anni e la Ferragni non vuole farsi trovare impreparata. L'imprenditrice digitale ha svelato quale sarà il suo regalo per il marito: un viaggio. Ma ha anche chiesto aiuto ai suoi follower, affinchè la vacanza sia perfetta sotto ogni punto di vista. Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ...

Ecco perché Fedez è sparito dai social : parla Chiara Ferragni : Da giorni il rapper, solitamente abituato a documentare su Instagram lavoro e vita privata, non condivide post

Chiara Ferragni : "Voglio un secondo figlio"/ La richiesta dopo Leone : Fedez intanto… : Voglia di una seconda maternità per Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale ha scritto su Instagram di desiderare il secondo figlio dopo Leone.

Fedez alla festa con Gigi Hadid : «Abbiamo iniziato a ballare…». Chiara Ferragni reagisce così : Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare…». Lei reagisce così. Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana. L’occasione era la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress. Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, ...

Fedez alla festa con Gigi Hadid : «Abbiamo iniziato a ballare...». Chiara Ferragni reagisce così : Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare...». Lei reagisce così. Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata...

“Osceni”. Stavolta Chiara Ferragni e Fedez esagerano e le critiche sono feroci : La Milano Fashion week ha richiamato nel capoluogo migliaia tra appassionati e addetti ai lavori. Tra loro non poteva mancare Chiara Ferragni. La fashion blogger è arrivata accompagnata dal marito Fedez attirando l’attenzione di tanti curiosi. Merito, o colpa, del dress code scelto che non ha fatto impazzire proprio tutti al punto che, qualcuno, è arrivato a definirli (esagerando): “Osceni”.\\Le star non possono fare a meno di seguire le sfilate ...