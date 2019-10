Dl Clima | Conte | “Dobbiamo puntare sull’idrogeno”

Clima - Conte : “Italia traino per una stretta mano tra economia ed ecologia” : “L’Italia può fungere da traino, da stimolo per l’intera comunità europea, lanciando la scommessa di una stretta di mano tra economia ed ecologia. La tutela dell’ambiente quindi non come freno, ma come opportunità per un rinnovato sviluppo per un’auspicata crescita anche dell’occupazione”. Lo ha detto presidente del consiglio Giuseppe Conte durante “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG ...

Clima - lapsus di Conte : “Avvieremo circolo vizioso su fonti rinnovabili”. Poi si corregge : “Potremmo avviare da qui al 2030, un circolo vizioso in termini di costi e benefici sulle sperimentazioni delle fonti di energia rinnovabile”. Il premier Giuseppe Conte commette un lapsus durante il suo intervento alla Hydrogen Challenge Global Esg Conference a Roma. Tra qualche risatina con il pubblico, il Presidente del Consiglio si è subito corretto, riprendendo il suo discorso. L'articolo Clima, lapsus di Conte: ...

Clima - Conte : “Ridurre a zero le emissioni dannose” : “L’Italia ha scelto quella che siamo convinti essere la giusta direzione: ridurre a zero le emissioni dannose per il Clima e garantire crescita socio-economica e sostenibilità dei nuovi modelli,” lo ha dichiarato oggi il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla ‘Hydrogen Challenge-Global Esg Conference’ organizzato da Snam a Roma. “Dobbiamo perseguire questo obiettivo – ha affermato il presidente del ...

Fridays : venerdì in via Cristoforo Colombo per contestare DL Clima : Roma – venerdì 4 ottobre alle 16,30 i Fridays For Future di Roma si ritrovano di nuovo in piazza per il consueto sciopero, questa volta davanti al Ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo per contestare la nuova bozza del ‘D.L. clima’. Mentre la Germania predispone un piano di investimenti green di 100 mld entro il 2030, l’Italia si limita ad avanzare proposte tiepide e insufficienti, che in questa seconda ...

Clima : Conte - ‘p.Chigi deve diventare plastic free’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Palazzo Chigi deve diventare plastic free, l’ho detto anche altre volte. Vorrei che anche chi lavora a palazzo Chigi abbia la sua borraccia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Skuola.net. L'articolo Clima: Conte, ‘p.Chigi deve diventare plastic free’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : su Clima c'è un'attenzione nuova : 13.40 "Ieri una straordinaria partecipazione dei nostri giovani" alle marce per il clima del terzo Fridays For Future globale, "mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita,gliel'ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare". Lo ha detto il premier Conte in visita al Villaggio Coldiretti a Bologna."Vengo dall'assemblea generale ...

Clima - Conte : “Ieri il primo sciopero per mio figlio 12enne” : “Ieri c’è stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani” alle marce per il Clima del terzo Fridays For Future globale, “mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del Clima e questo ci deve far ben sperare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita al Villaggio ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti Climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

Clima - Conte : “Giovani straordinari - massimo impegno per trovare soluzioni” : “Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilita’“. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando le manifestazioni di oggi. L'articolo Clima, Conte: ...

Clima - Conte : l'allarme Monte Bianco ci scuota : Clima, Conte: l'allarme Monte Bianco ci scuota. Bisogna credere e investire nel ruolo insostituibile dell'ONU. L'Italia invoca e sostiene apertamente

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il Clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Conte all’assemblea Onu : “Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita” : Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.Continua a leggere

Clima - Conte all’ONU : in Italia “nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume il lavoro svolto in questi giorni in USA in un post pubblicato su Facebook: “Lotta ai cambiamenti Climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti. Fra poco si rientra in Italia, concentrati ...