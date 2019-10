L’interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura

Google sta per chiudere un pezzo di YouTube : dite addio alL’interfaccia TV basata sul web : Il team di YouTube si prepara a chiudere l'interfaccia TV basata su Web: la Web App di Leanback, infatti, sta per unirsi al Google Graveyard. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google sta per chiudere un pezzo di YouTube: dite addio all’interfaccia TV basata sul web proviene da TuttoAndroid.