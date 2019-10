Lecco | ora la mamma foreign fighter Isis vuole tornare in Italia

Lecco. Presentato il Laboratorio Nervi del Politecnico : Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha presenziato alla presentazione del

Lecco - ancora violenza in stazione : rissa tra stranieri sui binari : Federico Garau Gli extracomunitari, che hanno continuato a darsele di santa ragione anche coi treni in transito e davanti allo sguardo attonito degli altri passeggeri, si sono separati solo dopo che uno dei due ha ferito il rivale utilizzando un coccio di vetro affilato. Il sindaco Pd: "No a strumentalizzazioni" Nuovo episodio di violenza alla stazione di Lecco, dove due stranieri si sono affrontati in mezzo ai binari in una lotta ...

Lecco : De Corato - 'no a sconti di pena per aggressore donne in stazione' : Milano, 13 set. (AdnKronos) - "Visto che si tratta di un cittadino 'regolare', in quanto figlio di una donna con cittadinanza italiana la speranza è che il percorso giudiziario si concluda con una sentenza esemplare e senza sconti di pena". E' il commento di Riccardo De Corato, assessore alla Sicure

Diretta Novara Lecco/ Streaming video tv : nessun bomber di spicco finora - Serie C - : Diretta Novara Lecco Streaming video e tv: diamo uno sguardo ai bomber attesi. Quote e risultato live del match della terza giornata di Serie C girone A.

Allerta Meteo Lombardia : criticità arancione per forti temporali su Como - Lecco e Varese : Allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico su laghi e Prealpi Varesine Alpi e Lario e Prealpi occidentali, dal pomeriggio di oggi fino a domani. Lo comunica la sala operativa della Regione Lombardia, che ha emanato l’avviso di “moderata criticità”. Nell’Allerta si sottolinea come nel corso della nottata sia possibile una estensione dell’attività temporalesca sulla bassa pianura occidentale mentre ...