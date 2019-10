Germania | stop ad accordo su redistribuzione se i migranti dovessero diventare migliaia

Shock in Germania : l’ex difensore Christoph Metzelder accusato di diffondere foto pedopornografiche : Christoph Metzelder accusato di diffondere foto pedopornografiche: una donna ha mostrato alla polizia 15 foto inviatele via WhatsApp, apparentemente, dall’ex calciatore Per ora sono solo accuse prive di alcuna prova reale, ma la polizia tedesca vuole vederci chiaro. È per questo che, mentre si trovava ad un corso di coaching presso la famosa scuola di sport Hennef, Cristoph Metzelder è stato avvicinato dalla polizia che gli ha sequestrato ...