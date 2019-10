Pago e Serena Enardu | “È finita così” La notizia-bomba dopo Temptation Island Vip

Temptation Island Vip. Serena Enardu e Pago si sono lasciati? Le parole di Gabriele Parpiglia : Il giornalista e autore del reality commenta su Instagram le vicende della coppia e le parole non lasciano spazio a dubbi.

Pago e Serena si sono lasciati dopo il falò : il dettaglio che svela tutto : Temptation Island Vip anticipazioni: Serena Enardu e Pago non stanno più insieme Inutile negarlo: Pago e Serena Enardu sono stati i veri protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Fin dalla prima puntata il cantante e l’ex tronista hanno attirato l’attenzione per la loro storia lunga e travagliata, che ha attraversato un momento di […] L'articolo Pago e Serena si sono lasciati dopo il falò: il dettaglio che ...

Temptation - Parpiglia spoilera su Serena e Pago : 'Chi lascia soffre di più' : Sarà addio oppure no tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip? È questa la domanda che si stanno ponendo la maggior parte dei telespettatori da qualche ora, cioè da quando è finita la penultima puntata del reality. Il giornalista Gabriele Parpiglia, però, potrebbe aver anticipato come andranno le cose tra i due sardi: in uno sfogo che ha avuto nella notte su Instagram, l'uomo ha parlato di coppie che scoppiano e del malessere che si ...

Temptation Island Vip - Pago distrutto da Serena : "Soffro come un cane - ora voglio che si aggiusti tutto" : La quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 il 7 ottobre, è stata impegnativa per Pago, fidanzato di Serena Enardu. Il cantautore ha infatti dovuto vedere l'ennesimo video della sua fidanzata avvinghiata tra le braccia del tentatore Alessandro. "Secondo me avrebbe dovuto avere un

Pago e Serena Enardu si sono lasciati?/ Elga : 'Gli attori non regalano emozioni!' : Pago e Serena Enardu si sono lasciati? Elga Enardu dice la sua sui social mentre il pubblico si schiera dalla parte del cantante

Temptation Island Vip - Quinta puntata : Falò di Confronto Infuocato tra Serena Enardu e Pago! : Nella Quinta puntata di Temptation Island Vip grandissime emozioni: le tre coppie rimaste nel villaggio sono tutte in profonda crisi. Temptation Island Vip sta giungendo alla fine e le coppie sono arrivate oramai alla resa dei conti. Sono pochi i fidanzati che sono presenti dall’inizio. Rimangono in realtà solo Serena e Pago, la coppia sicuramente più in crisi di questa edizione di Temptation Island Vip 2 . Serena e Pago nonostante i sette anni ...

Temptation Island Vip - il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago - video : Quinto appuntamento con il docu-reality di Canale 5: la resa dei conti tra l'ex tronista e il suo compagno.

Temptation Island Vip - Pago e Serena Enardu ai ferri corti : “In sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo” : Falò di confronto per Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. “Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c’entra niente come mi sono comportata”, gli ha detto lei rompendo così subito il ghiaccio. Ma di fronte alle ennesime scene di intimità ed effusioni tra Serena e il single Alessandro, Pago sbotta: “Basta, pianto questa ragazza, non la riconosco più. Io sono allibito per il comportamento di questa ...

Temptation Island Vip - Pago e Serena ai ferri corti : accuse pesanti al falò di confronto : falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip. "Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c'entra niente come mi sono comportata" ha rotto immediatamente il ghiaccio lei. Secondo Serena infatti il vero problema erano i motivi alla base del suo comportamento, quindi colpe

Temptation Island Vip 2019 - Pagelle 5a puntata/ Pago e Serena è addio? Alex Belli... : Temptation Island vip, Pagelle e coppie 5a puntata: Pago e Serena Enardu allo scontro, Alex Belli prende del tempo e Gabriele Pippo...

Resoconto Temptation Island del 7 ottobre : Alex fugge ma cambia idea - Pago rivede Serena : È andata in onda ieri 7 ottobre su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip 2, durante le quale le ultime tre coppie hanno confermato dubbi e problemi. Non ne sono certo rimasti esclusi Serena Enardu e Pago, soprattutto a causa della vicinanza di lei con il tentatore Alessandro. Il weekend da sogno ha confermato le perplessità della ex tronista di Uomini e donne, riportate poi alla ribalta nel falò di confronto con Pago, ...

Temptation Island VIP 2019 - Pago e Serena Enardu al falò di confronto finale (VIDEO) : Il fuoco arde nel falò di confronto finale per una delle tre coppie rimaste alla prova in Temptation Island VIP. Sono Pago e Serena Enardu i primi a concludere la lunga esperienza di 3 settimane nel villaggio di Is Morus Relais. Il loro è stato una delle situazioni più movimentate e in bilico di questa edizione. Da subito i due si sono scontrati aspramente rinfacciandosi a vicenda gli atteggiamenti e i comportamenti assunti durante il ...

Serena e Pago affondano - falò delicato : emergono gravi problemi : Temptation Island Vip 2019, Pago e Serena al falò di confronto finale: lo scontro è durissimo falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip lunedì 7 ottobre, che proseguirà la prossima settimana. Pago era molto nervoso in attesa di Serena, lei appena giunta al falò ha detto di essere agitata. A inizio […] L'articolo Serena e Pago affondano, falò delicato: emergono gravi problemi proviene da Gossip e Tv.

“Temptation Island Vip” - Serena in lacrime : “Secondo me Pago sta male” : Il viaggio dei sentimenti di “Temptation Island Vip” sta per giungere al termine, ma per Pago e la compagna Serena sembrano esserci ancora molti punti da chiarire. Nella puntata di lunedì 7 ottobre, il cantautore visiona altri video in cui la fidanzata si sfoga con Alessandro, il single con il quale sembra essere nata una forte intesa. “Sta facendo una figura vergognosa”, commenta Pago, che parlando con Alessia Marcuzzi ...