LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | ITALIA SECONDA a metà gara! Le Fate sognano il

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53alle parallele insieme alla Gran Bretagna nella terza rotazione. USA e Cina saranno alla trave dove Biles e Liu sono particolarmente attese. Francia e Russia al corpo libero, De Jesus e Melnikova devono alzare l’asticella. Canada e Olanda al volteggio. 15.51 L’si trasferisce alle amate parallele asimmetriche: servono tre esercizi da over 14, come sanno fare le, per sognare ancora in grande. Le altre stanno sbagliando tantissimo, bisogna raccogliere ogni occasione… 15.50 Ora riscaldamento agli attrezzi per la terza rotazione. 15.48A META’ GARA. Lefanno sognare, dopo il passaggio al volteggio sono a quota 83.698. Le azzurre precedono la Cina (83.265) che sconta le cadute di Liu alle parallele e la Russia (82.130) che ha pagato due cadute alla trave proprio come la ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia parte bene al corpo libero azzurre quinte e in lotta. USA scaten… - zazoomblog : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: inizia la Finale a squadre. L’Italia vuole sognare USA per il dominio -… - OA_Sport : LIVE Ginnastica, Mondiali 2019 in DIRETTA: Finale a squadre femminile, l’Italia ci prova! USA per il dominio -