Gualtieri | «Stop alle clausole Iva e all' inasprimento delle tasse | non è una impresa

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti , la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Manovra - Gualtieri : «Bonus 80 euro resta - stop all'Iva non esclude ritocchi» : Manovra, una rivoluzion per la famiglia. Dopo avere annunciato, e poi frenato, quella per la sanità e avere promesso quella green, con relativo stop and go del decreto clima ancora fermo in...