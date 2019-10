Belen Rodriguez criticata a Mattino 5 | la Panicucci però interviene

“Grazie al…”. Belen Rodriguez sommersa dalle critiche. Si fa vedere ‘in un certo modo’ e viene asfalatata : Belen Rodriguez sa sempre come far parlare di sé. Questa volta è stata una foto a scatenare i suoi fan. Il profilo instagram della bellissima Belen è sicuramente uno dei più seguiti in assoluto e le sue foto fanno sempre il carico di like, ma anche di critiche. Una foto al tramonto, nel bel mezzo di uno scenario fantastico. Belen Rodriguez ha scelto paesaggi e colori incantevoli per pubblicare l’ultimo scatto su Instagram. La showgirl ...

“Allora è vero!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - il gossip esplode. È bastato un gesto per far capire tutto : Si erano detto dì il 20 settembre del 2013 ma poi, il loro amore che sembrava potesse durare in eterno è finito. E così Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati spezzando il cuore dei loro fan che erano pazzi di loro. E pensare che quell’amore era stato tanto ostacolato: quando tra i due era scoccata la scintilla, Stefano De Martino era ancora fidanzato con Emma e all’inizio Belen non fu accolta con calore dai fan che la ...

Stefano e Belen - rumors su nozze-bis : la Rodriguez posta foto di una chiesa su IG : In queste ore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo al centro del gossip. Stando ad alcuni indizi apparsi sui social, i due sarebbero vicini ad un secondo matrimonio. Come molti sanno, la showgirl ed il ballerino erano diventati moglie e marito nel 2013, ma dopo la passione si era affievolita fino alla separazione. Dopo 4 anni da separati, però, Belen e Stefano si sono ritrovati. Oggi la coppia sembra più unita che mai e, ...

Belen Rodriguez e Stefano stanno organizzando le nozze in segreto? : I festeggiamenti per i 30 anni di Stefano De Martino hanno riunito le famiglie e la coppia sembra essere più appassionata che mai, tanto che pare che i due stiano organizzando le nozze in gran segreto. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno in questi giorni festeggiando i 30 anni del conduttore e ballerino. La coppia ritrovata ha riunito le famiglie che, tra gite in barca a bordo del Santiago e sontuose cene, sta celebrando al meglio ...

Belen Rodriguez - gli auguri speciali per il suo Stefano : grande emozione : Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano (che oggi compie 30 anni) Oggi per Stefano De Martino è un grande giorno: l’ex ballerino compie 30 anni. Il 2019 è per lui sicuramente un anno fortunato sia per la vita privata e sia per quella professionale. Se da una parte la sua carriera sta […] L'articolo Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano: grande emozione proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : sono saltate le nozze bis : Stefano De Martino e Belen Rodriguez: nessun matrimonio bis Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero dovuti convolare a nozze per la seconda volta in questo periodo, ma a quanto pare qualcosa sarebbe andato storto. A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato il magazine Nuovo nella sua rubrica dedicata al gossip. Difatti, come riportato dal settimanale edito da Cairo Editore, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero dovuti ...

Stefano De Martino compie 30 anni : festa a Napoli con Belen - Santiago e tutti i Rodriguez : Compleanno in trasferta per Stefano De Martino: impegnato con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", il ballerino ha deciso di festeggiare i suoi primi 30 anni a Napoli. Il volto Rai è stato raggiunto nella sua città d'origine da Belen Rodriguez, i suoi parenti e i suoceri: le famiglie dei chiacchierati coniugi, dunque, si sono ritrovate tutte insieme in Costiera Amalfitana per omaggiare il conduttore e il traguardo importante che ha ...

Belen cambia casa : super attico nel quartiere VIP di Milano per Rodriguez e De Martino : Belen Rodriguez e Stefano De Martino cambiano casa e traslocano in una nuova dimora di lusso: un superattico nel quartiere VIP di Milano. Reduci dai successi di questa estate e forti del loro amore ritrovato, i due idoli della tv italiana hanno deciso di concedersi una nuova abitazione da veri divi. Milano, Belen Rodriguez ha una nuova casa insieme a Stefano De Martino Il trasloco di Belen e Stefano appare certo secondo quanto riportato dal ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez traslocano in un super attico : Nuova vita per Stefano De Martino e Belén Rodriguez, che hanno deciso di festeggiare la rinascita del loro amore abbandonando la casa in cui hanno vissuto fino ad adesso e traslocando in un super attico al centro di Milano. A svelare in anteprima le immagine della dimora nella quale la coppia ha deciso di andare a vivere insieme al piccolo Santiago è stato il settimanale Diva e Donna. Come spiegato, Stefano e Belén avrebbero deciso di ...

Stefano De Martino e Belen genitori bis? Parla Cecilia Rodriguez : Belen e Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez svela: “Faranno un altro figlio” Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. In questa occasione il giornalista le ha chiesto del ritorno di fiamma tra sua sorella Belen e Stefano De Martino. Difatti i due, dopo anni di separazione, sono tornati insieme, facendo così felice il loro piccolo Santiago, che da poco ha ...

Belen Rodriguez che ne pensa? Stefano De Martino vorrebbe almeno tre figli : Stefano De Martino è tornato nel salotto del pomeriggio feriale di Rai1 per raccontare la sua ritrovata passione e intesa con Belen Rodriguez. Da quando la coppia si è riformata è tanta la curiosità attorno a loro, perché incarnano il sogno di tantissime coppie che purtroppo si separano senza mai riuscire a ritrovarsi. “Con Belen ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, perché non tutte le storie resistono alle ...

Belen Rodriguez testimonial della Lilt : Prevenire è vivere : Anche Belen Rodriguez indossa il Nastro Rosa per combattere il cancro. La showgirl argentina è la nuova testimonial della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Sui social, la Rodríguez lancia la campagna Lilt for Women - Nastro Rosa 2019, un’iniziativa che punta a sensibilizzare le donne, soprattutto le più giovani, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. “La prevenzione – scrive Belen su Instagram – è il primo ...

La festa di compleanno di Belén Rodriguez - che ha più di un motivo per brindare : Il compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén Rodriguez«Que los cumplas feliz», è il buon compleanno che Belén Rodriguez fa a se stessa. E questi 35 anni non avrebbe potuto festeggiarli in modo migliore. La conduttrice e showgirl spagnola, che ha esorcizzato i 35 con due ...

Belen Rodriguez non resiste al fascino della frangia : col nuovo look fa impazzire i fan : Non c’è ombra di dubbio: questa è la stagione della frangetta. Ora anche Belen Rodriguez… La prima ad aprirla ufficialmente è stata Michelle Hunziker che ha “scioccato” i fan dopo aver postato una foto che la ritrae con il nuovo taglio. Erano 25 anni che Michelle non cambiava taglio di capelli e il fatto che finalmente si sia decisa, sta a indicare che qualcosa di grosso e importante sta succedendo nella sua vita. “Ci ho dato un taglio . Sento ...