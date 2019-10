PS5 e l' SSD non solo per tempi di caricamento più brevi ma per simulazioni più

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il 2020, a meno di sorprese dell'ultimo momento, dovrebbe essere l'anno di Xbox Scarlett e di PS5 e l'anno del debutto nel mondo console di un elemento forse sottovalutato ma potenzialmente estremamente importante per gli sviluppatori e per i giocatori.Stiamo parlando del più volte citato in questi mesi SSD, una piccola grande rivoluzione per le console e un elemento confermato sia per la prossima generazione di Microsoft che di Sony. Proprio l'SSD è il protagonista di una nuova dichiarazione di Renaud Charpentier, game director del team che sta lavorando a Lornsword: Winter Chronicle. Se ne parla in moltissime occasioni per sottolineare i miglioramenti a livello didima Charpentier vuole indicare soprattutto due elementi ancora più interessanti.Leggi altro...

Eurogamer_it : I veri salti generazionali? #PS5 - Asgard_Hydra : PS5: per Tower Five l'SSD permetterà simulazioni più complesse e mondi più ricchi | Game Division -