Pace fiscale | condono sui vecchi bolli auto non pagati fino a mille euro

Iva - 80 euro e Pace fiscale : tutti gli scogli della manovra : La riduzione del prelievo sui redditi e sugli immobili è al centro del dibattito, ma occorrono coperture strutturali - Il primo scogli o è trovare 23,1 miliardi per evitare l’aumento Iva

Salvini illustra la sua manovra : flat tax - Pace fiscale e Quota 41 : "Tasse ridotte al 15% per milioni di italiani, pace fiscale con Equitalia, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa", sono le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini riportate dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". Lo stesso Leader della Lega, ha infatti, annunciato che la sua manovra economica è già pronta e mira alle elezioni anticipate per la formazione del nuovo Governo. Salvini: 'No ad aumento ...