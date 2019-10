Google continua a stringere la morsa su partner | nuovi requisiti per la certificazione GMS

Nonostante la chiusura di LZPlay - i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 : Nonostante il blocco delle app Google, il Huawei Mate 30 può fare ancora affidamento ai servizi di Big G L'articolo Nonostante la chiusura di LZPlay, i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Continua la distribuzione della Modalità scura fra le app : oggi tocca a Google Voice : Come viene annunciato dal blog ufficiale di Google per G Suite, Google Voice riceve la tanto agognata Modalità scura. Quello portato avanti da Big G è un lavoro di rifacimento della grafica di tutte le sue app proprietarie, in modo da renderle compatibili con la nuova Modalità scura presentata con con il lancio di Android 10. L’arrivo della Modalità scura non è però una cosa che non è soggetta ad aggiustamenti nel tempo. Un esempio è la ...

I malware continuano ad affollare il Play Store : 25 applicazioni segnalate a Google : Questa settimana due ricercatori di Symantec Threat Intelligence hanno rivelato di aver segnalato a Google un gruppo di 25 applicazioni Android dannose disponibili tramite Google Play Store che eludono il rilevamento durante lo screening di sicurezza. Al primo avvio dopo l'installazione queste app scaricano in remoto un file di configurazione dannoso che visualizza annunci a pieno schermo anche quando le app sono state chiuse. L'articolo I ...

Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni : Il codice della versione 7.0 di Google Fotocamera ci svela alcune delle novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View

Google Traduttore risolve il bug "Tocca per tradurre" su Android 10 e prepara la traduzione vocale continua : Durante le varie beta di Android Q la funzionalità "Tocca per tradurre" di Google Traduttore non ha funzionato, ma a seguito del lancio di Android 10 la scorsa settimana, una nuova versione dell'app corregge il bug, inoltre il codice contenuto nella versione 6.2 suggerisce una modalità di traduzione vocale continua.