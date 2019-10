Fatture false | condannati i Renzi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Angelo Scarano Il padre dell'ex premier, Tiziano, e la moglie sono statia 1 anno e 9 mesi. Due anni per Dagostino Un anno e nove mesi. È questa la condanna inflitta in primo grado a Tizianoe Laura Bovoli nel processo di per le. Con i genitori dell'ex premier è stato condannato anche l'imprenditore Luigi Dagostino a due anni. Sostanzialmente è stata accolta la richiesta del pm Christine Von Borries che che aveva chiesto per Tizianoe la moglie una condanna a un anno e nove mesi e una condanna a due anni per Dagostino. Il verdetto in primo grado è arrivato dopo un processo che riguarda il fallimento di tre cooperative. Lo scorso marzo gli imputati erano stati arrestati e tenuti ai domiciliari. Leche sono al centro dell'accusa sono due, una da 140mila eruro e un'altra da 20mila euro. Lesu cui l'accusa ha basato la ...

