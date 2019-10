Epidemia di Ebola in Congo | OMS | i sopravvissuti superano quota 1000

Cosa potremmo fare per evitare che l’Epidemia di ebola peggiori? : (Foto: World Bank / Vincent Tremeau CC via Flickr) È passato più di un anno. E il bilancio per l’epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo è nero. Sono più di tremi i contagi, oltre duemila le vittime, per quella divenuta da tempo la seconda peggiore epidemia di ebola della storia (la peggiore in assoluto fu quella che interessò l’Africa occidentale dal 2014 al 2016). E da settimane ormai il numero dei contagi è ...

The Hot Zone - l’Epidemia di ebola minaccia il mondo con Julianna Margulies e Liam Cunnigham : Ispirata a fatti realmente accaduti, arriva il thriller drama The Hot Zone che racconta in sei episodi la storia della scoperta e del contrasto al virus ebola che al suo esplodere minacciò il mondo. La serie, in onda su National Geographic dal 4 settembre alle 20,55, raduna un super cast capitanato da Julianna Margulies e Liam Cunningham. The Hot Zone The Hot Zone, trama anticipazioni E’ il 1980 quando un ignaro medico keniota esamina un ...

Epidemia di Ebola in Congo - UNICEF : oltre 500 bambini morti e 750 contagiati : In Repubblica democratica del Congo, a causa della diffusione del virus Ebola, sono già morti 500 bambini e altri 750 sono stati contagiati: lo riferisce l’UNICEF. “La triste notizia che un altro bambino è morto – il terzo caso confermato di Ebola nel Sud Kivu – è un promemoria sulla grande vulnerabilità che i bambini hanno verso questa malattia. Questo bambino aveva solo 17 mesi“, spiega Edouard Beigbeder, ...

Epidemia di Ebola in Congo : il virus dilaga - oltre 1900 morti : L’Epidemia di Ebola continua a diffondersi in Congo: 2 casi sono stati registrati nella provincia di Sud Kivu, finora non interessata dalla circolazione del virus. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le vittime sono ormai oltre 1900. L’attuale Epidemia di Ebola, iniziata il primo agosto 2018, è la seconda più grave della storia e ha colpito le province del Nord Kivu e Ituri, nella parte orientale ...

Epidemia di Ebola in Congo : confermati i primi 2 casi nel Sud Kivu : Nella Repubblica democratica del Congo 2 persone sono risultate positive al virus dell’Ebola nella provincia del Sud Kivu: una delle due è deceduta, ha confermato il governatorato della provincia, la 3ª colpita dall’Epidemia che ha colpito il Paese da un anno. Una delle “vittime, che aveva 26 anni, è deceduta e uno dei suoi figli, risultato positivo, è ancora vivo e preso in consegna” da equipe mediche, si spiega in un ...