Con il taglio dei parlamentari si rischia di creare davvero una élite | dice

Abolizione superticket - Zingaretti d’accordo Con Speranza : “Sì al taglio per Italia più giusta” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sostiene la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul taglio del superticket. Abolire il superticket è una necessità, sostiene Zingaretti, per "dare una mano a chi ha bisogno di aiuto" e per "costruire un'Italia più giusta". E rivendica anche di averlo già abolito nella Regione Lazio, dove è presidente in carica.Continua a leggere

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Mi aspetto voto trasversale. Battaglia Condivisa da maggioranza degli italiani” : Sulla riduzione del numero dei parlamentari “non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Questa – ha aggiunto – è una Battaglia che secondo me condivide oltre il 90 per cento degli italiani, se andiamo a fare un raffronto tra il numero dei parlamentari che hanno gli altri Paesi europei e quello che ...

Manovra - Renzi picCona il governo : “Per taglio del cuneo fiscale quest’anno solo spiccioli” : In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, va all'attacco del governo sulla prossima legge di Bilancio: "Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome. Non gli spiccioli proposti quest’anno”.Continua a leggere

Manovra - dal taglio degli sConti fiscali alla lotta all’evasione : ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero

Manovra - stangata sul diesel Con il taglio alle agevolazioni. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

SCENARIO/ Taglio parlamentari e referendum - la doppia "sConfitta" di Governo e Lega : Approvato il Taglio dei parlamentari, va fatta subito la nuova legge elettorale. Enzo Cheli auspica un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%

Riforme : +Europa presenta appello 60 giuristi Contro taglio parlamentari : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Domani alle 14,30 sala stampa Camera, +Europa presenta un appello, firmato da 60 giuristi e costituzionalisti contro il taglio dei parlamentari in assenza di un contestuale riequilibrio costituzionale. Ci saranno, fra gli altri, Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, Simona Viola (presidente di +Europa). Si legge in una nota. L'articolo Riforme: +Europa presenta appello 60 giuristi contro ...

Cuneo fiscale - Con il taglio 500 euro in più l’anno in busta paga : Il taglio al Cuneo fiscale partirà a luglio: ne beneficeranno i lavoratori con reddito annuo fino a 26mila euro; nel 2020 l’impegno aggiuntivo è valutato in 0,15 punti percentuali di Pil, circa 2,7 miliardi, che nel 2021 saliranno a 0,3 punti di Pil, pari a 5,4 miliardi. Le misure in un ddl collegato alla manovra

Taglio parlamentari - sì in commissione : Contrari FI e +Europa. Assenti Lega e Fdi : La commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato la riforma per il Taglio dei parlamentari. A favore della riforma hanno votato i partiti della maggioranza, mentre Forza Italia (un solo parlamentare era presente) e +Europa hanno espresso voto contrario. Alla votazione non hanno preso parte Lega e Fratelli d'Italia. Questo era l'ultimo passaggio prima dell'arrivo del testo in Aula, programmato per il 7 ottobre ...

Di Maio Contro la Lega : 'Governo caduto a due ore da fine lavoro su taglio parlamentari' : Il taglio dei parlamentari è da tempo uno dei punti chiave del programma del Movimento Cinque Stelle. 345 poltrone in meno e cinquecento milioni di risparmio dello Stato, rappresentano un obiettivo che i grillini si erano posti quando governavano assieme alla Lega e lo è anche adesso che il partner non è più il Carroccio, ma il Partito Democratico. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà, ha evidenziato come il ...

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : Contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

