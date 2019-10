Asti | esplode ordigno nei pressi del tribunale

Fonte : blogo

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una bomba rudimentale è esplosa nella notte tra domenica e lunedì vicino ad un ingresso secondario deldi. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, l’esplosione ha provocato danni all’ingresso della palazzina sita neidell’archivio di Stato, ma per fortuna non è rimasto ferito. Gli investigatori ritengono che l’intimidazione avesse come obiettivo quattro magistratigiani. La conferma giungerebbe anche dalla presenza di un cartello ritrovato nelle vicinanze sul quale vi era scritto: "Vi faremo morire tutti".La bomba carta è stata posizionata da ignoti vicino ad un ingresso secondario deldi, dove non sono presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Dell’esplosione rimangono soltanto frammenti di plca, un pezzo di stagnola dell’esplosivo e una mattonella rotta della pavimentazione. Le ...

