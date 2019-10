Trieste | agenti uccisi da cinque proiettili | “Sparati 16 colpi | utilizzate le loro

Trieste - furia del killer conto 8 agenti E scricchiola l'alibi della follia : Angelo Scarano Tempesta di fuoco a Trieste: esplosi 23 colpi. Gli inquirenti smontano la "pazzia" del dominicano: "Inquadrato in tempo e spazio" Non ha avuto pietà. No ha avuto scrupoli. Alejandro Augusto Meran ha ucciso due poliziotti, ma poteva ammazzarne almeno altri otto. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, a Trieste venerdì pomeriggio c'è stata una vera e propria tempesta di fuoco. Il decreto di fermo ...

«Trieste - il killer poteva uccidere 10 agenti». Il Viminale : no speculazioni : ROMA poteva uccidere 10 agenti, Alejandro Augusto Stephan Meran poteva fare una strage. Per questo gli inquirenti non hanno dubbi: deve restare in stato di custodia cautelare. Oggi le bandiere...

Agenti uccisi a Trieste - come è potuto accadere? Ci sono due domande a cui rispondere : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Il dolore delle famiglie dei due giovani Agenti di polizia che hanno ieri perso la vita nell’adempimento del dovere, merita rispetto. Merita fatti e non parole. Merita provvedimenti seri e non spot pseudo elettorali. Oggi il segretario generale del Sap (sindacato autonomo di polizia), Stefano Paoloni, denuncia pubblicamente i problemi di malfunzionamento delle fondine in dotazione agli Agenti della polizia ...

A Napoli Mattarella ricorda gli agenti uccisi a Trieste : "La nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste". Nel corso del suo intervento alla cerimonia che celebra i 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato così i due agenti uccisi in questura a Trieste - ...

Mattarella ricorda agenti uccisi a Trieste : riconoscenza e dolore : Un lungo applauso ha accolto le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di commemorazione per i due agenti uccisi a Trieste

Agenti uccisi a Trieste - il sindaco Dipiazza : "Una violenza inaudita - siamo in guerra" : L'intervento del primo cittadino, sconvolto per quanto accaduto. “Vedere morire due ragazzi giovani, di trent’anni, è terribile. Dove siamo arrivati? Le forze dell’ordine devono stare attente: devono rendersi conto che siamo in guerra. Lasciamoli lavorare” Federico Garau ? Luoghi: Trieste

Trieste - fiori per gli agenti uccisi - abbracci e carezze per i colleghi. Un testimone : “Quei rumori mi sembravano petardi” : Tutto si muove eppure tutto è fermo. È il giorno dopo di Trieste, dove l’aria sa di sospensione. Non solo fuori dalla Questura dove ieri due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli e di Matteo Demenego, 31 anni, di Velletri sono stati uccisi. La città intera è stranita, ammutolita, quasi zittita, di certo incredula dopo che Alejandro Augusto Stephan Meran, un dominicano, 29 anni affetto da problemi psichici, ha sottratto la pistola a ...

Trieste - la madre del killer : la sera prima sentiva voci - chiedo perdono a famiglie degli agenti : «Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare». A parlare è Betania, la madre di...

Agenti uccisi - cerimonia a Trieste : 13.26 cerimonia davanti alla Questura di Trieste per commemorare i due Agenti morti ieri in una sparatoria. Carabinieri, Vigili del fuoco, Vigili urbani sono arrivati in silenzio per rendere omaggio ai due caduti,Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. A riceverli il questore Petroni che si è commosso. Le sirene sono risuonate per un minuto in un silenzio irreale, interrotto poi da un applauso per le vittime. Presenti anche tanti cittadini.

Trieste - l’omaggio delle forze dell’ordine per i due agenti morti. Il questore Petronzi commosso : A Trieste, davanti alla questura, è stato organizzato un momento di commemorazione per i due agenti morti ieri da parte di tutte le forze dell’ordine. Le sirene di carabinieri, guardia di finanza, polizia, hanno risuonato durante il minuto di silenzio in memoria delle due vittime. Segue un lungo applauso e viene deposta una corona di fiori. Ad attendere i rappresentanti delle forze dell’ordine c’era il questore di Trieste, Giuseppe ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

AUDIO POLIZIA Trieste/ Choc in Questura : poliziotta piange dopo uccisione agenti : AUDIO Choc sugli agenti uccisi nella sparatoria a TRIESTE: "Sono morti". Una poliziotta dalla Questura: "Siamo in ostaggio". E racconta la dinamica...