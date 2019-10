Scuola : Renzi - 'abbiamo fatto un po' di caos' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Sulla Buona Scuola noi abbiamo fatto un errore sostanziale nel non renderci conto che avremmo dovuto presentare meglio quella scommessa, abbiamo fatto un po' di caos. Ci sono tre o quattro questioni sulla Scuola che vanno sciolte". Così, Matteo Renzi alla s

** Scuola : Renzi - ‘più che levare il crocifisso serve un’adeguata edilizia scolastica’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “C’è un ministro che dice ‘leviamo il crocifisso ’. Diciamoglielo a questo signore che più che levare il crocifisso bisogna preoccuparsi che i muri siano all’altezza di un’adeguata edilizia scolastica”. Lo ha detto Matteo Renzi , intervenendo in collegamento skype con la scuola di formazione ‘Futura’ in corso a Terrasini. L'articolo ...

Renzi - lo studente e il videoselfie alla Scuola di politica : “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta : “Hai sbagliato Matteo” : Al termine della scuola politica “Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteo Renzi si è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche lo studente Roberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha ...