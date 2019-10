Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Le propose non sono tensioni, sono discussioni normali. Tutti sanno che abbiamo ereditato un conto molto salato, che ladi quest’anno è. Nonostante questo quando abbiamo scritto il programma di questo governo tutti insieme abbiamo voluto già dare un segno delle scelte che avremmo volutoper far ripartire l’economia. Le scelte sono quelle legate sopratutto alle tasse sul lavoro o agli investimenti.” Così Paola De, ministro dei trasporti arrivando a Piazza Santa Emerenziana a Roma in occasione di ‘Per amore dell’Italia’, evento promosso dal Partito Democratico in tutte le piazze italiane. L'articolo, De: “Ereditato. Nontutto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Manovra, De Micheli: “Ereditato situazione difficile. Non riusciremo a fare tutto” - MPenikas : FQ: Manovra, De Micheli: “Ereditato situazione difficile. Non riusciremo a fare tutto” - alanewsitaly : Governo, De Micheli: 'Manovra difficile. Dobbiamo far ripartire economia' -