La figlia di due anni piange | il padre prima la picchia | le incolla la bocca e le

"Speriamo muoia la figlia". L'audio dei due carabinieri coinvolti nel processo Vannini : Marco Vannini è morto. In caserma i carabinieri discutono della vicenda, parlano del padre di Martina Ciontoli, compagna del ragazzo ucciso. Sono i due militari, ora testimoni al processo per la morte Vannini. “Speriamo che muoia la figlia”, dice uno di loro. L’audio choc della conversazione è stato trasmesso dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. A parlare sono Izzo e di ...

La figlia di soli due settimane all’improvviso diventa blu - i genitori la portano in ospedale e scoprono qualcosa di terribile : Una bambina di soli 14 giorni è diventata all’improvviso blu. Il colore del suo epidermide è cambiato nel giro di una notte. I suoi genitori sono rimasti shoccati vedendola di quel colore e hanno deciso di portarla dalla pediatra. La pediatra ha visitato la piccola e ha consigliato ai suoi genitori, Sophie Gibin di 25 anni e Jezz Bateson di 26 anni, di trasportarla subito in ospedale. La neonata è stata ricoverata all’Hull Live ...

Morsa nel sonno da un serpente la mattina dopo allatta la figlia - tutte e due fanno una fine orribile : Durante la notte una donna è stata Morsa da un pericoloso serpente. La donna non si è accorta di nulla e la mattina dopo ha allattato la sua piccola. La donna di 35 anni non ha avvertito nulla, in un primo momento, mai poi è morta avvelenata e la stessa fine ha fatto la figlia appena nata. La tragedia si è consumata in un piccolo paese in India. L’ispettore di Polizia ha detto che sia la madre che la figlia si sono sentite ...

Ultraleggero precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Milano - madre precipita da un palazzo con la figlia di due anni : la donna ha perso la vita : A Milano una donna è precipitata da un palazzo con la sua bambina. All'arrivo dei soccorsi, per la 43enne non c'è stato più niente da fare, mentre la figlia di due anni è stata ricoverata in condizioni disperate. La Questura indaga sull'accaduto. Si lancia dall'ottavo piano con la figlia e perde la vita: sui social un messaggio d'addio Intorno alle 15 di ieri pomeriggio, 23 settembre, una donna è caduta con la figlia dall'ottavo piano di un ...

Milano - madre e figlia di due anni precipitano dall’ottavo piano : la donna è morta : madre e figlia, di due anni, sono precipitate dall’ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, in centro a Milano. La donna è morta mentre la bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. L’episodio è avvenuto poco prima delle 15. Le indagini sono affidate alla polizia ed è stato informato anche il pm di turno Maura Ripamonti. L'articolo Milano, madre e figlia di due anni precipitano ...

Eva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') e Lucas Peracchi ('Mi insulta da due mesi') [video] : Lungo sfogo di Eva Henger contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. La showgirl ungherese, in una serie di Instagram Stories, postate, questa mattina, ha espresso tutta la propria rabbia (ed un sincero dispiacere da mamma) per il comportamento della primogenita che non ha censurato una battuta infelce del compagno. Ecco le parole dell'ex isolana:prosegui la letturaEva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') ...

Napoli - 27enne picchia e sequestra la sua ex per 12 ore insieme a sua figlia di due anni : Una brutta storia di maltrattamenti arriva da Varcaturo, nel napoletano, dove una donna, insieme alla sua bimba di due anni, è stata segregata e picchiata per ben 12 ore dal suo ex compagno, un 27enne originario di Giugliano, cittadina che si trova sempre nel napoletano. La donna ha 28 anni, e in passato aveva già subito le angherie dell'ex compagno, nei confronti del quale era stato già emesso un divieto di avvicinamento alla ragazza e a sua ...

Segrega per 12 ore l'ex e la figlia di due anni - poi violenta la donna : Ha tenuto “prigioniere” per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e lì ha violentato la sua ex. È accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell’uomo c’era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l’aveva ...

Varcaturo - segrega e picchia a sangue la ex compagna e la figlia di due anni per ore. Poi violenta la donna : arrestato 27enne : Ha tenuto prigionierre per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e...

Anticipazioni Una Vita : Lucia Alvarado scopre di essere figlia di due fratellastri : È tempo di cambiamenti nelle trame di Una Vita, che a breve vedranno l'uscita di scena dei due protagonisti Blanca e Diego insieme al figlio Moises. Nel frattempo, il nuovo personaggio femminile principale è già arrivato ad Acacias 38, cominciando a farsi conoscere dagli altri inquilini del palazzo. Lucia Alvarado, la cugina 'acquisita' di Celia, sarà chiamata nelle prossime settimane a fare i conti con il suo passato e con la scoperta delle sue ...

Al culmine di una lite - lancia una tazzina di caffè contro la moglie - ma colpisce la figlia di due mesi e la uccide : L’uomo che si reso colpevole dell’omicidio più assurdo della figlia di soli due mesi si chiama Anthony Benjamin Grove e ha 39 anni. L’uomo, originario dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America, al culmine di una delle frequenti liti con la moglie, le ha lanciato contro una tazzina di caffè bollente. La donna è riuscita a schivarla ma la tazzina ha colpito in pieno la figlia della coppia di soli due mesi. Il forte impatto ha provocato ...

Sardegna - Claudia è scomparsa da due giorni. Allarme a Samugheo : “figlia mia - ritorna a casa” : Sos a Samugheo per la scomparsa di una diciottenne, Claudia Caddeo. Della ragazza non si hanno notizie da martedì. L'ultima volta sarebbe stata vista a Oristano, poi più nulla. La madre disperata: “Figlia mia, ritorna a casa, facci avere tue notizie”.Continua a leggere

Ragusa : botte e morsi in testa davanti figlia di due anni - arrestato : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Calci, pugni e anche un morso in testa. Tutto davanti alla figlia di soli due anni. Un albanese di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di Ragusa con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. Vittima la sua convivente quasi ventenne. Una s