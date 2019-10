Atletica | Irene Siragusa | “Il prossimo anno avremo un impegno ancora più grande”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’Italia ha chiuso al settimo posto la finale della staffetta 4×100 femminile ai Mondiali dileggera in corso a Doha, in Qatar: le azzurre sono scesesotto i 43″, chiudendo in 42″98. Le quattro italiane si sono fermate ai microfoni della RAI al termine della prova iridata. Johanelis Herrera Abreu: “Primo cambio lungo, ma ci abbiamo provato, un po’ ci siamo spaventate, ma ce l’abbiamo fatta“. Gloria Hooper: “In genere il cambio, quando viene lungo, viene anche veloce, quindi per questa volta va bene così“. Anna Bongiorni: “Siamo scese sotto i 43″, e l’ultimo cambio è venuto corto. Abbiamo lasciato qualcosa in pista, possiamo faremeglio“.: “Ilunpiù grande. Era dal 1991 che la staffetta femminile non andava in finale ai ...

