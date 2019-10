Trieste | il Sap lancia l' allarme | Noi vittime di balordi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Angelo Scarano Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap): "Abbiamo bisogno di maggiori tutele" "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia dei due colleghi uccisi questo pomeriggio a. Siamo addolorati". Lo dichiara Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), commentando quanto avvenuto nella questura diquesto pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini, due fratelli, convocati in questura per alcuni accertamenti riguardo ad una rapina di questa mattina, avrebbero avuto una colluttazione con gli agenti che sarebbe sfociata poi in una sparatoria. Uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi. L’uomo che ha sparato ...

