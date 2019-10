Siamo marea | l’emancipazione femminile è una rivoluzione Ma che fatica a compiersi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Un’accessibilità che non pregiudichi la complessità dei temi femministi rappresenta oggi una delle sfide più difficili di un movimento sempre più fluido e frammentato, che cerca di trovare la strada per tornare ad avere un forte impatto politico”. Questo è il tentativo, ben riuscito nonostante il linguaggio non semplice, del libro di Benedetta Pintus e Benedetta Da Vela dal titolo. Come orientarsi nellafemminista.è una, almeno pari per portata a quella statunitense, francese e sovietica. Dal neolitico, e cioè dal momento in cui l’essere umano si stanzia, la donna vive una condizione di inferiorità ed oppressione, che nasce dalla materialità delle condizioni di lavoro e dall’importanza della forza fisica. Dalla fine dell’ottocento, con l’industrializzazione e la fine del predominio della forza fisica, la donna può ...

