Neil Patrick Harris nel cast di Boys | miniserie sui devastanti effetti dell’AIDS negli

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)ha un nuovo progetto televisivo in cantiere. Si tratta di, serie limitata in cinque episodi creata da Russell T Davies per la rete britannica Channel 4. Il poliedrico interprete, memorabile grazie al ruolo di Barney Stinson in How I Met Your Mother, si affianca a undi tutto rispetto composto da Olly Alexander (Penny Dreadful), Keeley Hawes (Bodyguard), Tracy Ann Oberman, Stephen Fry, Shaun Dooley, Callum Scott Howells, Omari Douglas e Lydia West.è la storia di tre ragazzi, Ritchie, Roscoe e Colin, e delle loro vite nei difficili anni '80. I tre, inizialmente estranei, vanno via da casa a 18 anni e si trasferiscono a Londra sull'onda della speranza e dell'ambizione. Non sono consapevoli, però, del fatto che nella capitale si stia diffondendo un'epidemia disastrosa e perlopiù ignota. Le loro vite cambiano anno dopo anno; il virus si diffonde ...

Reifrak : Russell, sei l'unico di cui mi fido per raccontare in tv storie di noi ricchioni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Neil Patrick Harris star della nuova serie Boys - badtasteit : #Boys: nel cast della serie anche #NeilPatrickHarris, #StephenFry e #KeeleyHawes -