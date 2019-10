Manovra | dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’evasione | ecco i piani per le

Dal reddito di cittadinanza e quota 100 risparmi per 1 - 5 miliardi : li useremo per la Manovra : Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri di rendere disponibili i " risparmi " sulla spesa prevista di quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza . Le risorse serviranno a finanziare parte della prossima legge di bilancio. Bocciato il bilancio del Friuli Venezia Giulia: è discriminatorio.Continua a leggere

Rider - c’è anche chi è favorevole al cottimo : “È meritocratico - io guadagno bene”. Il gruppo Deliverance : “Sono Manovra ti dalle aziende” : C’è chi chiede più diritti e chi ne farebbe volentieri a meno, al grido di “lasciateci guadagnare”. Chi critica tutele troppo blande e chi invita, senza mezzi termini, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a “farsi gli affari propri” di fronte alla promessa di aumentarle. Le norme a favore dei Rider contenute nel decreto Salva-imprese del 6 agosto scorso – appena giunto al Senato per la conversione in legge – scontentano tutti, sia ...

Rocambolesco sinistro stradale : 88enne sbaglia Manovra e investe 3 persone : Roma – Incidente Rocambolesco , con risvolti che potevano essere ancora più pesanti, quando ieri a Roma un uomo di 88 anni alla guida di una Mercedes Classe A si è confuso nel fare manovra . L’anziano, mentre si trovava in via Ferdinando Fuga, al Villaggio Olimpico, ha inserito la retro e, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato, investe ndo in pieno tre pedoni, due automobili e una colonnina del gas. Ad essere coinvolto è stato una ...

Manovra da 14 miliardi : la metà arriva dalla lotta all’evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’ aumento dell’Iva

Manovra - il deficit fissato al 2 - 2 per cento del Pil : supera la soglia prevista dall'Unione Europea : Il deficit è previsto a quota 2,2, un decimale in più rispetto a quanto concordato con l'Unione Europea che pare aver dato carta bianca al governo Pd e Cinque Stelle. Il debito, secondo le previsioni, scenderà fino ad arrivare dal 135,2% nel 2020 e al 131,4 del 2022, forte spinta alle privatizzazion

Titoli e aperture : dal voto ai sedicenni alle tensioni per la Manovra. I giornali di oggi in edicola : Arrivano i primi screzi e contrasti nella maggioranza 5Stelle-Pd: la possibile rimodulazione dell'Iva divide gli alleati di governo. Il premier Giuseppe Conte convoca subito un vertice notturno con i leader di Pd, Cinque Stelle, Leu e Italia viva. I renziani replicano: «Se sale l'Iva votiamo contro». Di Maio in tv a La7 da Giletti: «Salario minimo in Finanziaria e subito misure sui rimpatri dei migranti». Il ministro Franceschini a ...