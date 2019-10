Lite in studio a Pomeriggio 5 tra Roger Garth e Rodrigo Alves Il modello | Non esisti più

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) A5 si parlava di "chirurgia estetica", un argomento generalmente divisivo. Infatti si sono scaldati gli animi. La chirurgia estetica fa sempre discutere, è un argomento che generalmente divide le platee: c’è chi è totalmente contrario, chi ricorre al ritocchino per cancellare gli anni che passano o chi sceglie di sottoporsi a interventi invasivi nella speranza di sentirsi più bello/a. Per qualunque ragione si ricorra alla chirurgia, lo si fa per sentirsi meglio con se stessi. Di questo si parlava oggi durante la puntata di5. Barbara D’Urso ha invitato indiversi personaggi che hanno optato per il ritocchino e tra di loro c’era anche, il Ken umano.Il 36enne brasiliano si è sottoposto a ben 69 interventi chirurgici, non solo per migliorare il suo aspetto, ma per assomigliare il più possibile al famoso giocattolo della Mattel. Dopo una vita di ...

