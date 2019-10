L’Inter lancia la Racing Collection con Nike e Pirelli

Juve. Higuain protagonista della vittoria sul Bayer Leverkusen lancia la sfida alL’Inter : Un momento importante per i bianconeri e per Gonzalo Higuain, grande protagonista del 3-0 della Juve sul Bayer Leverkusen, non

Moratti ci crede e lancia la sfida : “E’ L’Inter l’anti-Juventus” : E’ già INTER vs JUVENTUS – Importanti dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti che, raggiunto dai giornalisti di fcinternews al margine di un evento a Milano, ha commentato così l’avvio di campionato del club milanese. Inter, Moratti lancia sfida alla Juventus Novità rispetto alle passate stagioni: “Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di ...

L’Inter lancia il nuovo programma di Membership dedicato ai tifosi : L’Inter guarda ai tifosi e lancia un nuovo progetto di Membership, dedicata a tutti i fans in Italia e nel resto del mondo. Una progetto che vede alle spalle l’idea di pensare ai tifosi anche per contenuti esclusivi, per raggiungere non solo i tifosi sul territorio ma anche quelli più lontani. “Innovazione, dentro e fuori […] L'articolo L’Inter lancia il nuovo programma di Membership dedicato ai tifosi è stato ...

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista delL’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Sconcerti : Lukaku rilancia L’Inter come Ronaldo con la Juve : La conclusione dell’affare Lukaku è una vittoria per l’Inter, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, una promozione per Marotta, un rilancio di forza e immagine e “un effetto generale che assomiglia un po’ a quello di Ronaldo un anno fa”. Un acquisto che dice a tutta la squadra che i tempi sono cambiati e che si è avviato un percorso di crescita. Ma non basta. Lukaku è un giocatore fondamentale, ma è solo ...