Gabrielli | Un reato su tre commesso da stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Aurora Vigne La denuncia del capo della polizia: "Un aumento deglicoinvolti tra arrestati e denunciati". E sui decreti sicurezza di Salvini: "Ci sono cose utili" Meno reati, ma sempre piùa commetterli. Lo sottolinea il capo della polizia, Franco, intervenendo al "Festival delle città" in corso a Roma. "C'è un dato inequivocabile: da 10 anni in Italia i reati fanno segnare un trend in calo complessivo. Ma c'è anche, negli ultimi anni, un aumento deglicoinvolti tra arrestati e denunciati", ha detto. Inoltre, fa notare sempre, "nel 2016 su 893 mila persone denunciate e arrestate, avevamo il 29,2% deglicoinvolti; nel 2017 la percentuale è salita al 29,8%, l'anno dopo al 32% e nei primi nove mesi del 2019 il trend è lo stesso, poco sotto il 32%". Il capo della polizia fa notare anche che glipresenti nel ...