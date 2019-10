Enav | Ids Airnav si aggiudica un contratto in Brasile

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Ids, la società controllata dall’, si èta unda circa 600.000 euro dal ministerio da Difesa – Comando da Aeronautica – Ciscea, il service provider per il controllo del traffico aereo del. In particolare, Idsfornirà la piattaforma di gestione delle licenze e i servizi di Ice (Integrated Cartographic Environment), un sistema di cartografia aeronautica in grado di produrre e gestire le carte aeronautiche relative alle procedure di volo e di rotta per la pubblicazione nell’Aip (Integrated Aeronautical Information Package). Ciscea utilizza l’Aim (Aeronautical Information Manual) di Idsper il design e la validazione delle procedure di volo, la simulazione e l’analisi elettromagnetica delle radioassistenze, la cartografia, la pubblicazione e la gestione di tutte le ...

