Bianchini | incapacità Raggi-Zingaretti non può essere scontata da Viterbo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Caos rifiuti: sulle tonnellate di immondizia riversate sulle strade di Roma interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di, Paolo. “Lo smaltimento dei rifiuti della capitale non può diventare un problema che si scarica, come sempre, sul nostro territorio, tra l’altro a grande caratterizzazione agricola. Se entro il 14 ottobree lanon troveranno una soluzione,tornerà adla discarica di Roma, ed il limite dell’impianto locale, tra l’altro già quasi saturo, sarà inevitabilmente colmo.non può riversare sulle province la sua manifestadi governare e programmare. In 7 anni non è stato capace, o non ha voluto, mettere mano al piano rifiuti della Regione Lazio ed è in buona compagnia perché la sindacanon è in grado di gestire né tanto meno risanare l’Ama, azienda ormai al collasso e ...

