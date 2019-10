Avast ha scovato Geost | una botnet che metteva a rischio i dati bancari su Android

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono state ben 800 mila le vittime della, che ha complessivamente rubato vari milioni di euro dagli account dei malcapitati: nonostante la gravità della situazione, la faccenda ha però un rovescio positivo della medaglia. Il merito della scoperta va ai ricercatori dell’Threats Lab e a quelli della Czech Technical University di Praga, che hanno fatto sapere come le scelte poco sagge dei criminali abbiano non solo permesso di analizzare dei campioni del malware concepito per infettare i dispositivi, ma anche di osservare nei minimi dettagli come il gruppo agiva. In otto mesi sono state raccolte ben 6200 righe di chat appartenenti a 29 persone coinvolte nell’operazione. Lautilizzava una grossa infrastruttura di terminaliinfettati controllabili remotamente: il traffico SMS veniva monitorato, dirottato e manipolato a piacimento ...