Tutor riattivati in autostrada | ecco tutte le tratte sorvegliate

Tutor riattivati su altri 100 km di strade - ecco dove fare attenzione : In questo secondo weekend di controesodo, aumenta ancora la copertura del Tutor. Il controllo della velocità media è appena stato riattivato su altri 100 km, per un totale di 610, suddivisi in 67 tratte. Le 11 appena rimesse sotto controllo si trovano sia al Nord sia al Centro e al Sud. ecco dove

Tutor autostrada riattivati : dove funzionano e come evitare multe salate : Tutor autostrada riattivati: dove funzionano e come evitare multe salate Tutor autostrada riattivati a seguito del pronunciamento della Corte di Appello di Roma del 10 aprile 2018. Autostrade per l’Italia, coinvolta in una controversia legale, ha dovuto disattivare la linea di Tutor attivi per controllare la velocità e sanzionare gli automobilisti spericolati. Capovolgimento di fronte. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ...

Tutor sulle autostrade saranno riattivati - via libera della Cassazione : Tutor sulle autostrade saranno riattivati, via libera della Cassazione La Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni per cui la Corte d'appello di Roma aveva stabilito che il brevetto del sistema di controllo della velocità fosse stato copiato dalla società toscana Craft. Il sistema verrà riattivato già per il ...

Tornano i Tutor in autostrada : saranno riattivati per il controesodo estivo : Via libera della Cassazione, che ha cancellato la sentenza d’Appello sulla violazione del brevetto della Craft da parte di...