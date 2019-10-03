romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda Complanare A24 Coda di 1 km tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilita' o... -
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Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 20 : 00 : A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico è INCOLONNATO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN GRAVE INCIDENTE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE A ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA A Roma NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI VILLA SPADA Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA A Roma NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI VILLA SPADA Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA CODE SULLA FLAMINIA NUOVA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA E DA LARGO PASSAMONTI A ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TIBERINA DOVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONE PER LA RIMOZIONE DI ALCUNI ALBERI SULLA CARREGGIATA: AL MOMENTO SI RALLENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 4 AL KM 6 TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA ED ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 16 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO TEMPORANEAMENTE ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 15 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO TEMPORANEAMENTE ...
Maltempo Lazio : torna regolare il Traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina : Dalle 13 circa è tornata regolare la circoLazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze, rallentata dalle 12:40 per danni dovuti al Maltempo, tra Settebagni e Roma Tiburtina. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti. L'articolo Maltempo Lazio: torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina sembra essere il primo su Meteo Web.
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 14 : 30 : IN ZONA SAN PIETRO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA GREGORIO VII NON DISTANTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MELLINI NEI PRESSI DI VIA PIETRO COSSA ALL’INFERNETTO CHIUSA PER INCIDENTE LA CARREGGIATA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DEL CANALE DELLA LINGUA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 13 : 30 : IN ZONA SAN PIETRO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA GREGORIO VII NON DISTANTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MELLINI NEI PRESSI DI VIA PIETRO COSSA ALL’INFERNETTO CHIUSA PER INCIDENTE LA CARREGGIATA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DEL CANALE DELLA LINGUA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico NORMALIZZATO LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI RIMANGONO CODE PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PESANTI ORA I RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA MATTIA BATTISTINI E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA QUET’ULTIMA E VIA EMMA PRODI VERSO VIA BOCCEA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL MAGLIANA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 11 : 30 : Traffico NORMALIZZATO LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI RIMANGONO CODE PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PESANTI ORA I RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA MATTIA BATTISTINI E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA QUET’ULTIMA E VIA EMMA PRODI VERSO VIA BOCCEA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL MAGLIANA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 02-10-2019 ore 10 : 30 : ANCORA DIVERSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ED IN CITTA’ QUESTA MATTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNACON CODE TRA LA CASILINA LA PONTINIA , FILE ORA PER Traffico TRA LA DIRAMZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA ALTRO INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ...