Tifone Mitag | 9 vittime in Corea del Sud | il bilancio potrebbe aumentare

Sei persone sono morte in Corea del Sud a causa del Tifone Mitag : In Corea del Sud sei persone sono morte e quattro sono state ferite a causa del tifone Mitag , il 18esimo arrivato nel Paese quest’anno; alcune, ha detto il ministero degli Interni sud Corea no, sono state uccise dal crollo di strutture dovuto

Allarme per il Tifone Mitag : allerta meteo in Giappone - vittime in Corea del Sud : Il tifone Mitag sta avanzando in direzione nordest, al largo della Penisola Coreana, e l’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto che potrebbe causare piogge torrenziali nel Giappone occidentale nella giornata di oggi: è stata diffusa un’allerta per frane e alluvioni nel Kyushu settentrionale e nello Shikoku. Il tifone potrebbe generare fino a 180 mm di precipitazioni nello Shikoku, 120 mm nel Kyushu settentrionale e 100 mm ...