Taranto | rissa tra immigrati | arrestato un 23enne nordafricano

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Emanuela Carucci Un altro extracomunitario è stato trasportato dai sanitari del 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. È stato colpito alla testa con una mazza da baseball È scoppiata nei pressi di una sala slot unatra due gruppi in cui erano coinvolti anche duenordafricani. Il fatto è accaduto a. Per questo undi origine africana è statodagli agenti di polizia. Il personale della squadra volante è intervenuto in via Salinella, in un quartiere periferico della città, dove era stata segnalata una violenta lite per strada. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato due uomini, entrambi di origine nordafricana come detto che, a piedi, stavano cercando di darsi alla fuga. Considerato il loro evidente stato di agitazione e privi di documenti d’identità, sono stati portati negli ...

