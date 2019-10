Pittoritto aderisce a ‘Cambiamo’ di Toti e Palozzi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Il 30 settembre ultimo scorso è stato raggiunto un felice e desiderato accordo tra “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” e il neonato partito di Giovanni, “Cambiamo”, con il consiglierere Adriano, fondatore di Cambiamo. “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” sarà dunque parte integrante e non minoritaria, del partito dell’On.per cercare di salvare l’italia dalla sciagura del governo ibrido del Movimento Cinque Stelle e dell’ancor peggio – se possibile – deriva di sinistra che è il Partito Democratico. L’obiettivo di “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani” è perciò di aiutare a far cresce con il proprio fattivo apporto il nuovo partito di Centrodestra, affiancando così l’intera coalizione che si sta configurando in quell’area con Fratelli d’Italia e la stessa Lega di Salvini, ma scegliendo una posizione più moderata, di centro liberale. “Civiltà ...

