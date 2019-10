Mercato NBA – I Thunder pronti a cedere Steven Adams | rebuilding completo ad OKC

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Gli Oklahoma Citysono pronto a liberarsi anche di: dopo gli addii di Paul George e Russell Westbrook ildi OKC è quasiPrima l’addio di Paul George passato ai Clippers, poi quello di Russell Westbrook trasferitosi ai Rockets. Nel giro di poche settimane, l’estate deiha dato vita ad un vero e proprio ribaltano. Gli arrivi di Chris Paul e Danilo Gallinari non hanno di certo riempito il vuoto dei partenti e, per altro, entrambi partiranno in caso di offerte importanti. Stesso destino per. Il big man neozelandese può stuzzicare l’interesse di diverse franchigie e, in condizioni ditotale, il suo contratto da 25 e 27 milioni per le prossime due stagioni è solo un ostacolo alla ricostruzione dei. Secondo Sean Deveney, isarebberoa liberarsi del proprio centro, selezionato ...

basketissimo : Archiviato il mercato, analizziamo, squadra per squadra, come si presenta la NBA per la prossima stagione, e come p… - basketinside360 : Carlisle: 'Doncic? Mai visto un giocatore così in NBA. Non lo scambierei con nessuno!' - - BarresiFilippo4 : RT @TheShotIT: I dubbi sul percorso di rebuilding dei Chicago Bulls stanno lasciando spazio ad un ritrovato ottimismo, grazie ad un ottimo… -