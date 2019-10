L’app MyTIM Beta per Android si aggiorna con novità attese dai clienti

Siete clienti TIM? Aprite L’app MyTIM - potreste avere gigabyte illimitati per un mese : TIM sta proponendo traffico illimitato per 30 giorni ad alcuni già clienti , opportunamente selezionati dal reparto commerciale. L'articolo Siete clienti TIM? Aprite l’app MyTIM , potreste avere gigabyte illimitati per un mese proviene da TuttoAndroid.

Clienti TIM - controllate gli SMS e L’app MyTIM per avere gigabyte in regalo : TIM regala 5Gb al mese per 12 mesi ad alcuni Clienti TIM, che possono attivarla tramite SMS o utilizzando l'app MyTIM. L'articolo Clienti TIM, controllate gli SMS e l’app MyTIM per avere gigabyte in regalo proviene da TuttoAndroid.