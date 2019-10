Google Pixel 4 e Pixel 4 XL come se fossero ufficiali | ecco specifiche | sample foto

Lo sfondo “P4” dei render di Google Pixel 4 è qui - pronto per essere scaricato : Avete presente gli ultimi due render stampa di Google Pixel 4 di cui vi avevamo parlato ieri no? Quelle immagini condivise da Evan Blass (meglio noto come @evleaks) che ritraggono le varianti nera e bianca (anzi, Clear White e Just Black per dirla alla Google) del nuovo gioiellino di Big G per intenderci. Ecco, avrete perciò fatto caso a quel coloratissimo wallpaper con i classici colori della casa di Mountain View a formare una scritta “P4” su ...

Voglia di Google Pixel Buds 2? Potrebbe mancare davvero poco al loro lancio : Mancano davvero pochi giorni all'evento Google del prossimo 15 ottobre, ed ecco che iniziano a circolare le prime timide informazioni circa la seconda generazione delle Google Pixel Buds 2. Nel caso in cui l'aveste dimenticato, le Google Pixel Buds sono un paio di cuffie wireless cordate, presentate per la prima volta due anni fa durante il consueto evento "Made by Google". Sebbene siano ormai poche le informazioni non ...

L'app Recorder dei Google Pixel 4 riceve un inatteso aggiornamento - mentre spuntano gli sfondi live (download) : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di alcune app attese al debutto sui Google Pixel 4 finite in rete con tanto di file APK disponibili per il download. Secondo quanto si apprende dai colleghi di XDA, in maniera un po' inaspettata dal momento che, di fatto, non è ancora stata rilasciata, una di queste app ha ricevuto un aggiornamento tramite il Play Store. Si tratta di Recorder, app che consente di registrare l'audio catturato dai ...

Google Pixel 4 XL è già disponibile all'acquisto in Rete a 1.100 euro : Mancano ancora due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, probabilmente gli smartphone Google intorno ai quali sono circolate più anticipazioni. Nonostante non si conoscano ancora il prezzo e la data di commercializzazione, è già possibile acquistare in Rete i primi esemplari di Google Pixel 4 XL. Nelle ultime settimane abbiamo visto numerosi video provenire dall'Asia, in particolare dalla Malesia, dove ...

LineageOS 17.0 con Android 10 in versione non ufficiale debutta sui Google Pixel : I possessori di Google Pixel e Pixel XL da oggi hanno un'alternativa in più all'ambiente stock per vivere l'esperienza di Android 10. È disponibile infatti la LineageOS 17.0 basata sull'ultima evoluzione del robottino verde di Google, sia pure in versione non ufficiale. Ne dà notizia XDA con un thread dedicato alla ROM nuova arrivata, una tra le più apprezzate dagli amanti del modding. Tuttavia ci sono degli elementi da ...

Altro ancora sui Google Pixel 4 : ecco novità software - funzioni - render e possibile data d'acquisto : Mancano due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL e dopo aver scoperto tutto sulla scheda tecnica e sul design, le indiscrezioni si stanno concentrando sul lato software, per il quale sembrano essere in arrivo nuove funzioni, molte delle quali saranno presto disponibili per tutti. Scopriamo allora gli ultimi aggiornamenti, novità legate ad Android 10, le applicazioni che possono già essere testate e qualche ...

Perché dovreste passare a un Pixel 4? Ve lo dice Google con questi video : Il team di Google è consapevole che addetti ai lavori e appassionati di tecnologia ormai sanno cosa attendersi dalla serie Google Pixel 4 e, pertanto, senza aspettare la loro presentazione ufficiale ha già dato il via alla nuova campagna pubblicitaria #SwitchtoPixel. A differenza di quella dello scorso anno, dedicata soprattutto agli utenti iPhone (ai quali veniva "consigliato" di passare al Google Pixel 3), la nuova campagna del ...

Ecco i file APK di alcune nuove app di Google Pixel 4 (download) : In attesa del lancio della serie Google Pixel 4, continuano ad essere caricati in Rete file APK delle applicazioni che caratterizzeranno i nuovi smartphone

Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL - con dettagli su finiture - riconoscimento facciale e fotocamere (aggiornata) : Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo!

Impossibile sbloccare i Google Pixel con il PIN : dispositivi fuori uso : Come emerso sulle pagine del forum di supporto Google, i Google Pixel sembrano soffrire di un bug che ne inibisce il regolare funzionamento. In buona sostanza, una volta inserito il PIN di sblocco, il device, invece di accedere alla schermata principale, mostra nuovamente quella di blocco. Il disturbo pare ricollegarsi ad uno degli ultimi upgrade effettuati, e sembra aver colpito soltanto gli utenti che utilizzano, come misura di sicurezza, i ...

Motion Sense funzionerà in 38 Paesi e solo in alcune app al lancio di Google Pixel 4 : Ecco in quali Paesi e in quali app musicali saranno utilizzabili le gesture della funzionalità Motion Sense grazie a Project Soli, ovviamente su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Nuove anticipazioni sul software di Google Pixel 4 : temi - sfondi e launcher : A poche settimane dalla presentazione ufficiale, scopriamo altre novità software che accompagneranno Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Google compie 21 anni e vi regala uno sconto del 21% valido su tutto - Pixel compresi : Oggi Google compie 21 anni e, per l'occasione, ha deciso di voler festeggiare questo importante avvenimento con tutti regalando un importante sconto su tutti i suoi prodotti presenti sullo Store ufficiale. Ebbene sì: il codice sconto è B-Google21, va inserimento durante la fase di pagamento e vi permetterà di risparmiare ben il 21% su tutto […]

Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato - selfie di qualità e uno sblocco col volto con dei limiti : Google Pixel 4 XL compare in una nuova prova riguardante Assistant, la fotocamera anteriore e il nuovo sistema di sblocco tramite riconoscimento del volto.