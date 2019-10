Daniele Dal Moro furioso con gli hater | Martina? Non devo avere per forza una

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Serena GranatoDalsi dice stufo di sentirsi costretto a dare spiegazioni ai follower per quanto riguarda le sue scelte e i comportamenti assunti conNasoni dopo il Grande Fratello 16 Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, l'ex gieffinoDalè tornato al centro del gossip ed appare sempre più lontano dalla sua ex coinquilina,Nasoni. Recentemente i due ex concorrenti del Grande Fratello avevano tra loro avuto un forte scontro in rete, a seguito di un sondaggio social indetto da, che su Instagram - tra le opzioni del suo gioco - chiedeva agli utenti di votareo in alternativa la biondissima Erica Piamonte, a seconda della propria preferenza. Il sondaggio in questione aveva, però, provocato l'ira della Nasoni, la quale si era infatti detta adirata nei riguardi di ...

