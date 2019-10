Barbara d’Urso | l’amarcord in una foto con Charlize Theron | “L’ho inventata io”

Barbara d’Urso perde in tribunale : Selvaggia Lucarelli svela il motivo : Selvaggia Lucarelli vince la causa in tribunale contro Barbara D’Urso in appello Svolta decisamente importante per la causa che da diversi anni vede contrapposte Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. A luglio scorso la giornalista ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni della conduttrice di Pomeriggio Cinque. La vicenda risale al 2014 quando Selvaggia Lucarelli aveva scritto sui social un post commentando una ...

“Questo no!”. Barbara d’Urso furia. La frase dell’ospite gela tutti e lei chiude il collegamento : Barbara d’Urso, il 20 settembre, ha avuto in trasmissione Deborah e Cristiano, i due sposini che hanno raccontato di aver avuto le nozze rovinate da un pasto che ha fatto stare male diversi loro ospiti. andiamo con ordine. I cinquantadue invitati si mettono a tavola per un pranzo dove non manca nulla. Ma già agli antipasti la mamma della sposa, 82 anni, si senta male: vertigini e ripetuti episodi di vomito. Arriva l’ambulanza per il ...

Pomeriggio 5 - è caos in studio. Barbara d’Urso tuona : “Silenzio!” : Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli e Maria Monsè a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 per il talk dedicato alla cronaca rosa propone al suo pubblico gli argomenti più discussi di sempre. Lo sa bene Barbara d’Urso che è stata costretta, durante la diretta di oggi, a rimproverare due delle sue ospiti: Patrizia Groppelli e Maria Monsè. Le due, come al solito, se ne sono dette di tutti colori. Patrizia ha accusato la showgirl di ...

Barbara d’Urso - altra doccia gelata a Pomeriggio 5 : cala il gelo : Barbara d’Urso, altra doccia gelata a Pomeriggio 5: cala il gelo in studio e il collegamento viene chiuso in fretta Barbara d’Urso, arriva un’altra doccia gelata a Pomeriggio 5. Il caso è sempre quello relativo al matrimonio ‘intossicato’, un episodio di cronaca brianzola finito sui giornali diversi giorni fa e già trattato dal programma di […] L'articolo Barbara d’Urso, altra doccia gelata a Pomeriggio ...

Angela Cavagna contro Barbara d’Urso e l’ex marito Orlando Portento : L’ex showgirl Angela Cavagna è contro “Pomeriggio 5”, infatti ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro la trasmissione Mediaset e la sua conduttrice Barbara D’Urso. Allo stesso modo ha denunciato l’ex marito Orlando Portento, “creatore” del Ticcheballacche, intervenuto durante lo show. L’annuncio è arrivato dalla stessa Cavagna tramite i social, Facebook e Instagram. «Buongiorno ...

Pomeriggio 5 - ragazza scomparsa torna durante il collegamento con i genitori. Barbara d’Urso : «Porto bene» : “Miracolo” a Pomeriggio 5, ragazza scomparsa torna durante il collegamento con i genitori. Barbara D’Urso: «Porto bene». Oggi, durante il promo del contenitore di Canale 5, è successo qualcosa di straordinario. Barbara D’Urso stava lanciando le notizie del giorno. Tra i collegamenti previsti, quello con i genitori di Francesca, la 17enne di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, scomparsa cinque giorni fa. La ...

“Miracolo” a Pomeriggio 5. È successo durante il collegamento - Barbara d’Urso : “Porto bene” : Interviste, servizi di approfondimento e di cronaca, notizie di attualità, gossip e molto altro. Ogni giorno nuovi ospiti in studio per commentare gli ultimi fatti e collegamenti in diretta con gli inviati del programma. Pomeriggio Cinque è il programma re degli ascolti dell’intrattenimento pomeridiano della televisione italiana e da anni Barbara D’Urso riesce a toccare tempi totalmente differenti: dalla cronaca nera, al gossip.\Gli ascolti tv e ...

Karina Cascella vittima di violenze : Barbara d’Urso fa un appello : Pomeriggio Cinque: Karina Cascella fa una confessione a Barbara d’Urso Karina Cascella è stata una delle ospiti del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. L’opinionista ha confidato a Barbara d’Urso di essere stata, insieme alle sue sorelle e a sua madre, vittima delle violenze di suo padre. Enrico Cascella era dipendente dall’alcol e, quando beveva, era solito diventare un uomo violento che picchiava sua ...

Elena Morali distrutta a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso interviene : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso consola Elena Morali durante la diretta Elena Morali è stata una dei protagonisti del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La showgirl è stata invitata in studio per raccontare della sua storia con il comico Gianluca Fubelli, Scintilla. La coppia, purtroppo, non sta vivendo un periodo facilissimo, tutt’altro. Come confidato a Barbara d’Urso, Elena durante una pausa di riflessione ...

Angela Cavagna contro Barbara d’Urso e l’ex marito Orlando Portento : l’ex showgirl Angela Cavagna è contro “Pomeriggio 5”, infatti ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro la trasmissione Mediaset e la sua conduttrice Barbara D’Urso. Allo stesso modo ha denunciato l’ex marito Orlando Portento, “creatore” del Ticcheballacche, intervenuto durante lo show. L’annuncio è arrivato dalla stessa Cavagna tramite i social, Facebook e Instagram. «Buongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in ...

Barbara d’Urso ad Anna Mazzamauro : «Sei single?» - la risposta dell’attrice fa impazzire il web : Domenica 29 settembre, Anna Mazzamauro è stata accolta nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. La celebre interprete della signorina Silvani ha raccontato un po’ di sé al pubblico di Domenica Live. Durante la chiacchierata con Carmelita, sono emersi diversi aneddoti e particolari, sia della sua vita privata che di quella artistica.-- -- A un certo punto, di fronte a una domanda piuttosto intima di Barbara, Anna ha spiazzato tutti con la sua ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 29 settembre : Imma Tataranni vince su Fabio Fazio e Barbara d’Urso : La seconda puntata di Imma Tataranni sostituto procuratore su Rai1 vince la prima serata di domenica 29 settembre con 4 milioni 389mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Sempre in prima serata su Rai2 esordisce con 1 milione 907mila telespettatori con l’8.2% Che tempo che fa (rispetto alla media di fascia di Rai2 nella stagione 2018-19 il programma fa guadagnare +1,4 punti share). Il programma di Fabio Fazio ...

Barbara d’Urso - botta clamorosa : è successo durante la diretta. Per la conduttrice non è una buona notizia : Quella di ieri è stata una serata davvero molto affollata. ”Live – Non è la D’Urso” è tornato in onda domenica sera ed è iniziato con un imprevisto: il malore di Francesca De André. L’ex gieffina è stata portata via in ambulanza. In apertura di puntata Barbara ha spiegato cosa è successo: ”Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all’esterno del nostro studio è andata via un’ambulanza, ci sarebbe ...

Ascolti tv - vince la serata Imma Tataranni su RaiUno - crolla Barbara d’Urso - buon debutto per Fazio Fazio : Una domenica televisivamente trafficata con una concorrenza che stimola analisi e polemiche. Partendo dai numeri, ovviamente. A vincere la serata del 29 settembre è Rai1 con la fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore che porta a casa 4.389.000 telespettatori e il 20%, la serie con Vanessa Scalera segna un calo rispetto a setti giorni fa ma ottiene comunque ottimi Ascolti. Ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5 dove Live-Non è la ...