“Sei la numero 1” Seducente ed elegante | Elisa Isoardi si presenta così | da crepacuore

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lo ha fatto spesso in passato Antonella Clerici e, ogni tanto, lo fa anche, che nella puntata di ieri ha lanciato una frecciatina nei confronti degli ormai tanti programmi di cucina, in onda su varie reti televisive. Tornata saldamente al timone de La prova del cuoco (dopo la non facile edizione 2018/19), affiancata da Claudio Lippi nella veste di suo braccio destro, dal 9 settembre scorso, con ascolti in crescita e tante novità, la conduttrice ha lanciato una frecciatina. Dopo la fine della gara dei cuochi, infatti, la padrona di casa del cooking show di Rai1, ringraziando la regia per la velocità con la quale prepara quotidianamente i replay delle ricette, ha asserito: “Solo noi siamo in diretta…”. Gli ascolti sono in crescita ednon potrebbe essere più contenta dei risultati del suo programma. Nell’ultima puntata andata in onda la Prova del Cuoco ha raccolto ...

Morg4n80 : @AvvBiancoNero @SkySport @DAZN_IT telefona allo 02... sicuro sei un cliente extra e hai il numero dedicato , te la risolvono loro - PaulHac34238293 : @disilluso_ sei uno dei pochi in italia. visto il numero di avvocati sul territorio nazionale, in media dovrebbero… - ingiuly : @MinolloO Sei la numero 1 ?? #ForzaNapoliSempre ma pùr Victoria's Secret ???????????? -