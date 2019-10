Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il prossimo accessorio nella cassetta degli attrezzi di unpotrebbe essere quello che, all'aspetto, sembra un normaleper, ma che può diventare la porta d'accesso per i segreti del nostro telefono. Si chiama O.MG Cable, e oltre a richiamare l'acronimo comunemente utilizzato per esclamare “Oh Mio Dio” (Oh my God), incorpora anche le iniziali del suo creatore: MG. E proprio dal suo profilo Twitter, il ricercatore ed esperto di sicurezza informatica ha annunciato l'avvio della produzione di questo prodigioso quanto temibile articolo, che nasconde al suo interno un hotspot wireless che, una volta collegato a un dispositivo, può permettere a un attaccante di entrare nei file del nostro Mac o di uno smartphone Apple. After months of work, I am now holding the very first fully manufactured #OMGCable. I can't wait to get these up on https://t.co/mVYIMD3v7g Now time for a ...

Agenzia_Italia : Il cavo per collegare l'iPhone che consente agli hacker di violare un dispositivo - traclavvski : @waalkincourage in realtà non so dirti perché mi è apparso tra i prodotti consigliati comprando il cavo nuovo per caricare - testnapproved : OFFERTA LAMPO Spigen Ricarica Wireless Veloce 15W Fast Certificato Ufficiale Qi Supporto [Caricabatterie Qualcomm… -